ХК «Динамо»: Ивлев мог попасть на матч, если бы подождал десять минут

Пресс-служба хокейного клуба «Динамо» прокомментировала инцидент с шеф-поваром и бизнесменом Константином Ивлевым, которого не пустили на матч.
«В соответствии с регламентом КХЛ запуск зрителей в ледовый дворец начинается за полтора часа до матча, охране без разницы, что это известный повар — у них есть предписание, когда можно начать пропускать людей. Если бы Константин подождал пять-десять минут, его бы пропустили», — рассказали ТАСС в пресс-службе.
Собеседник агентства уточнил, что в случае, если бы Ивлев «подождал пять-десять минут», его бы пропустили. Он добавил, что сотрудник ХК «узнал о том, что Константин приехал раньше, и отправился на парковку, чтобы встретить и проводить такого дорогого гостя».
Ранее сообщалось, что Ивлева не пустили на игру «Динамо» с командой «Салават Юлаев».
Также говорилось, что известный шеф-повар приехал заранее, чтобы «успеть раздать автографы до начала матча». В пресс-службе «Динамо» заявили, что Ивлев появился «за несколько минут до старта» болельщиков людей на арену.
«Он приехал более чем за два часа до игры», — сказал предствитель «Динамо».
Ивлев в своём блоге в соцсетях заявил, что объявляет бойкот клубу.