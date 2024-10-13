ХК «Динамо»: Ивлев мог попасть на матч, если бы подождал десять минут

«В соответствии с регламентом КХЛ запуск зрителей в ледовый дворец начинается за полтора часа до матча, охране без разницы, что это известный повар — у них есть предписание, когда можно начать пропускать людей. Если бы Константин подождал пять-десять минут, его бы пропустили», — рассказали ТАСС в пресс-службе.