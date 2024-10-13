Алаудинов рассказал о панике в ВСУ из-за действий ВС РФ в Курской области

Украинские военные паникуют из-за продвижения ВС РФ в Курской области, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
Кроме того, продвижение российских войск стало причиной «серьёзного ажиотажа» у ВСУ.
Алаудинов отметил, что бойцы из 155-й бригады совершили очень серьёзный рывок и закрепились. После этого к ним на помощь отправились бойцы спецназа «Ахмат».
«Сегодня у них по всему направлению, по всей линии, были очень тяжёлые бои. И другие подразделения там тоже есть, 810-я бригада находится чуть выше по линии. В общей сложности, если взять все эти подразделения, действительно, сделали очень серьёзную работу, создали очень серьёзный ажиотаж у противника», — сказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ в своём видеообращении в Telegram.
Он подчеркнул, что удар стал причиной паники в рядах ВСУ. Украинская сторона не ожидала удара такой силы.
Ранее Алаудинов рассказал о двух военных ВС РФ, которые попали в окружение Вооружённых сил Украины в Курской области и два месяца провели в тылу противника. Он подчеркнул, что в результате российские бойцы выбрались и сохранили табельное оружие.