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Умерла советская актриса Расма Гарне, сыгравшая Ирису в «Блюзе под дождём»

Гарне родилась в 1941 году в Риге.
Источник: Аргументы и факты

Советская актриса кино, театра и телевидения Расма Гарне скончалась на 84 году жизни, сообщает пресс-служба Латвийского национального театра.

Гарне родилась 26 марта 1941 года в столице Латвии. Она являлась выпускницей актёрского отделения Латвийской государственной консерватории.

Актриса известна по работам в кинокартинах «Нас четверо», «Не будь этой девчонки…», «Депрессия» и «Семья Зитаров». Кроме того, она снялась в триллере производства Латвии и Соединённых Штатов «Идеальное убийство».

Наибольшую полярность Гарне принесла роль Ирисы в мелодраме 1982 года «Блюз под дождём».

Ранее сообщалось, что скончался советский и российский актёр Владимир Светашов, снявшийся в фильме «Апостол».