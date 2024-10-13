Минобрнауки предложило принимать заявления в магистратуру через «Госуслуги»

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации предложило добавить опцию подачи заявлений на магистратуру через платформу «Госуслуги» начиная с учебного 2025/2026 года. Это следует из пояснительной записки к соответствующему проекту.
Согласно документу, абитуриенты смогут подать свои заявления не только через «Госуслуги», но и традиционным способом — лично в университет, также остались возможными использование сайта учебного заведения и отправка документов по почте.
Заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев отметил, что эти изменения направлены на упрощение процедуры поступления, увеличение комфорта для абитуриентов, усиление защиты их прав и оптимизацию работы университетов. Эти данные были опубликованы в Telegram-канале ведомства.
В министерстве подчеркнули, что внедрение электронной системы подачи заявок существенно повысит прозрачность и оперативность обработки документов, а также сделает процесс поступления еще более комфортным для абитуриентов.
Ранее сообщалось, что в России планируется введение новых экзаменов для поступления в высшие учебные заведения. Для ряда специальностей предполагается отмена экзамена по иностранному языку.