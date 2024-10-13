Аким Актюбинской области созвал совещание из-за ухудшения погоды

По сообщению ДЧС, к реагированию на возможные ЧС подготовлены 1 567 человек и 455 единиц техники из сил и средств гражданской защиты. В помощь гражданам, застрявшим в снегу на автодороге республиканского и областного значения, готовы 129 тепловых пунктов, в том числе 46 тепловых пунктов по трассе Самара-Шымкент, а также три автодорожных медико-спасательных пункта, работающих в зимний период.