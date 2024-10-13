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Артур Бетербиев победил Бивола и стал абсолютным чемпионом мира

33-летний Бивол проиграл впервые.

Российский спортсмен Артур Бетербиев одержал победу над россиянином Дмитрием Биволом, боксёр стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе (до 79,4 килограмма).

Поединок состоялся в Эр-Рияде. Победа Бетербиева признана решением большинства судей.

На счету 39-летнего Бетербиева 21 победа (20 из них — нокаутом) и ни одного поражения. 33-летний Бивол проиграл впервые, прежде у него было 23 победы в 23 боях, 12 из них нокаутом.

Напомним, на кону боя за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе было сразу шесть чемпионских поясов. Абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе в боксе не было свыше двадцати лет. Подробности — в материале aif.ru.

Ранее поединок откладывали из-за травмы Бетербиева.