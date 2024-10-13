Артур Бетербиев победил Бивола и стал абсолютным чемпионом мира

Напомним, на кону боя за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе было сразу шесть чемпионских поясов. Абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе в боксе не было свыше двадцати лет. Подробности — в материале aif.ru.