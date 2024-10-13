Верховный суд рассмотрит жалобу на пожизненный срок Арашукову 23 октября

Позже под стражу взяли его отца — Рауля Арашукова. Присяжные признали их виновными, и 27 декабря 2022 года Мосгорсуд вынес им приговор — пожизненное заключение. Суд признал их виновными в организации убийств советника президента КЧР Фраля Шебзухова и председателя молодёжного движения «Адыгэ хасэ» Аслана Жукова.