Эксперт Мясоедов допустил блокировку аккаунтов Google у россиян

Министерство цифрового развития предупредило о необходимости создания резервных копий Google-аккаунтов в связи с угрозой возможной блокировки популярных сервисов этой корпорацией, заявил киберэксперт Павел Мясоедов в беседе с «Прайм».
Он отметил, что сама американская компания Google не делала заявлений подобного рода и даже опровергла такие сообщения.
Эксперт добавил, что трудности у пользователей из Российской Федерации возникали только в случаях, когда они пытались воспользоваться двухфакторной аутентификацией или в ходе первичной настройки аккаунта.
При этом Мясоедов подчеркнул, что рекомендации Министерства цифрового развития по созданию резервных копий данных в сервисах Google «вполне обоснованы». Следует перенести данные на российские альтернативные платформы.
«Относительно Google, хотя вероятность полной блокировки со стороны этого IT-гиганта мала, её полностью исключить нельзя», — сказал эксперт.
Ранее эксперт Дмитрий Корсаков объяснил, как создать резервные копии данных в Google.