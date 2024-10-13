В Москве прошел концерт в честь закрытия мотосезона «Ночных волков»

Перед байкерами выступили участник группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, рок-группы «Тайм-Аут» и «Свободный режим». После концерта участники устроили мотопробег до парка «Музеон». Завершением вечера стал запуск фейерверков.
В мероприятии приняли участие сотни мотолюбителей, один из которых даже приехал с Дальнего Востока, преодолев 11,5 тыс. км на байке. На концерте также побывали представители клуба «Ночных волков» из других стран.
Ранее, 21 сентября, в Москве прошел мотофестиваль, приуроченный к закрытию мотосезона. Байкеры проехали колонной по дорогам столицы, стартовав на Зубовской улице. Общая протяженность маршрута составила 25 км.