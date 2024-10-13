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В Москве прошел концерт в честь закрытия мотосезона «Ночных волков»

Концерт в честь закрытия 35-го мотосезона «Ночных волков» прошел на сцене байк-центра в Москве 12 октября. «Известия» публикуют кадры прошедшего мероприятия.

Перед байкерами выступили участник группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, рок-группы «Тайм-Аут» и «Свободный режим». После концерта участники устроили мотопробег до парка «Музеон». Завершением вечера стал запуск фейерверков.

В мероприятии приняли участие сотни мотолюбителей, один из которых даже приехал с Дальнего Востока, преодолев 11,5 тыс. км на байке. На концерте также побывали представители клуба «Ночных волков» из других стран.

Ранее, 21 сентября, в Москве прошел мотофестиваль, приуроченный к закрытию мотосезона. Байкеры проехали колонной по дорогам столицы, стартовав на Зубовской улице. Общая протяженность маршрута составила 25 км.