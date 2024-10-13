«А если по голове?»: вопиющий инцидент в центре Владивостока шокировал народ

Вопиющий инцидент произошел в центре Владивостока. Очевидцы засняли на камеру телефона неприглядную картину и выложили в местном тг-канале ТОП-Новости VL — Vlad_ork (18+).
Утром 13 октября по адресу Уборевича, 10 Б, рабочий повредил декоративный забор. Судя по видео, мужчина скидывал вниз со второго этажа часть строительной конструкции, которая при падении ударилась об забор.
Кроме того, очевидцы обратили внимание на нарушение техники безопасности. У рабочего отсутствовала страховка, он свободно спустился вниз, держась только за части конструкций.
В соцсетях отреагировали на увиденное:
«А если по голове прилетит?»; «Так и свалиться легко можно»; «Хорошо летит, хорошо в людей не попал».