Арктический антициклон принесет ясную погоду на Южный Урал

В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от 0 до +2 градусов. Ветер северной четверти 3−8 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 13 октября, у Александра, Александры, Аполлинарии, Василия, Вячеслава, Григория, Леонида, Матвея, Михаила, Петра, Прокопия, Серафима, Семена.
Между прочим, 13 октября 2024 года отмечают день Григория Летописца. Согласно народным приметам, сегодня лучше не начинать какие-либо ремонтные работы. Дело в том, что они затянутся надолго, принесут ссоры и недовольство в семью.