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Арктический антициклон принесет ясную погоду на Южный Урал

В воскресенье, 13 октября, в Челябинской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от −1 до +4 градусов. Ветер северной четверти 3−8 метров в секунду.

Сейчас в Олбани: +4° 0 м/с 87% 755 мм рт. ст. +8°

В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от 0 до +2 градусов. Ветер северной четверти 3−8 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 13 октября, у Александра, Александры, Аполлинарии, Василия, Вячеслава, Григория, Леонида, Матвея, Михаила, Петра, Прокопия, Серафима, Семена.

Между прочим, 13 октября 2024 года отмечают день Григория Летописца. Согласно народным приметам, сегодня лучше не начинать какие-либо ремонтные работы. Дело в том, что они затянутся надолго, принесут ссоры и недовольство в семью.