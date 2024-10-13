РФ обвинила главу СБУ Малюка в организации теракта на Крымском мосту

Обвинение в организации террористического акта на Крымском мосту, который был совершён летом 2023 года, заочно предъявлено года руководителю Службы безопасности Украины Василию Малюку, информирует ТАСС.
Малюк заочно арестован в рамках данного дела. Кроме того, он находится в розыске в рамках других дел о терроризме.
«У следствия имеется достаточно оснований для вывода об обоснованности причастности Малюка Василия Васильевича к организации террористического акта на Крымском мосту летом 2023 года», — рассказал агентству источник в правоохранительных органах.
Он подчеркнул, что причастность главы СБУ к данному теракту на Крымском мосту в подтверждается результатами оперативно-разыскных мероприятий. Малюку грозит пожизненный срок.
Кроме того, правоохранители считают, что Малюк является организатором террористического акта на Крымском мосту, который произошёл в октябре 2022 года.
Панее глава СБУ Василий Малюк заявил, чтолично разрабатывал и продумывал план теракта на Крымском мосту.