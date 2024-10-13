Приморское правительство дало разъяснения по МРОТ, коэффициентам и прибавкам

«МРОТ — это единая величина, которая устанавливается на всей территории Российской Федерации федеральным законом, а минимальная заработная плата может устанавливаться субъектом РФ», — напомнили в пресс-службе.
Как рассказали в региональном правительстве, на территории Приморского края действует соглашение между профсоюзами, работодателями и Правительством Приморского края о минимальной заработной плате в Приморском крае на 2024−2027 годы (впервые заключено в 2021 году). В соответствии с ним минимальная заработная плата для работников на территории Приморского края, за исключением служащих организаций, финансируемых из федерального бюджета, установлена в размере, равном минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом.
«С 1 апреля 2023 года для работников государственных учреждений Приморского края введена новая система оплаты труда. С 1 января 2024 года оклад рабочего первого квалификационного уровня общеотраслевых профессий рабочего первого уровня составляет 20 075 рублей, что превышает МРОТ на 4%», — сообщили в правительстве.
При этом в соответствии с проектом федерального закона с 1 января 2025 года планируется установить МРОТ в размере 22 440 рублей (увеличение составит 16,6%). Это имеет значение, так как оплата труда в Приморском крае осуществляется с применением районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате, установленных на федеральном уровне.
«В соответствии с нормативными правовыми актами Приморского края с 1 августа 2023 года увеличен возраст молодежи с 30 до 35 лет и предусмотрены таким работникам дополнительные государственные гарантии в виде выплаты процентной надбавки к заработной плате в полном размере с первого дня работы в местностях Приморского края, приравненных к районам Крайнего Севера, если они прожили в указанных местностях не менее пяти лет», — рассказали специалисты.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Алексеев, миллиардер из списка Forbes и житель Владивостока, рассказал, что сейчас у россиян денег стало больше и в стране наблюдается потребительский бум.