Приморское правительство дало разъяснения по МРОТ, коэффициентам и прибавкам

«В соответствии с нормативными правовыми актами Приморского края с 1 августа 2023 года увеличен возраст молодежи с 30 до 35 лет и предусмотрены таким работникам дополнительные государственные гарантии в виде выплаты процентной надбавки к заработной плате в полном размере с первого дня работы в местностях Приморского края, приравненных к районам Крайнего Севера, если они прожили в указанных местностях не менее пяти лет», — рассказали специалисты.