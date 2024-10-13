Мокрый снег и до +2 градусов ожидается в Иркутске в воскресенье 13 октября

До 0, +2 градусов ожидается в Иркутске в воскресенье 13 октября. Синоптики прогнозируют облачность, небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 5−10 метров в секунду, порывы могут достигать до 14 метров в секунду. Об этом сообщает Иркутский гидрометцентр.
— По области ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега. В южных, северо-восточных районах небольшие, местами умеренные осадки. В Нижнеудинском, Тулунском районах, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья умеренный, местами сильный снег. Ветер северо-западный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с. В южных и верхнеленских районах порывы 15−20 м/с, температура +2,-3 градусов, при облачной погоде до −8 градусов, — говорится в сообщении.
На Байкале синоптики прогнозируют небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и снега. По югу озера умеренный, местами сильный снег, ветер северо-западный 8−13 м/с, местами порывы могут достигать до 15−20 м/с. Температура воздуха прогреется до 0,+5 градусов.