Во Владивостоке появится новая зона отдыха

Проект «Аптекарский огород на Утиной заводи» стал одним из победителей краевого конкурса. Он получил грантовую поддержку от правительства Приморья. Работы уже начались. В планах очищение прибрежной зоны от мусора, строительство подпорной стены, создание ландшафтных композиций. Также возле озера установят качели. А одним из важнейших элементов проекта является обустройство аптекарского огорода. Так, школьники смогут изучать лекарственные растения и их свойства.