Во Владивостоке появится новая зона отдыха возле озера с утками-мандаринками. Это совместная инициатива территориального общественного самоуправления «Спутник» и школы № 44. сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.
Проект «Аптекарский огород на Утиной заводи» стал одним из победителей краевого конкурса. Он получил грантовую поддержку от правительства Приморья. Работы уже начались. В планах очищение прибрежной зоны от мусора, строительство подпорной стены, создание ландшафтных композиций. Также возле озера установят качели. А одним из важнейших элементов проекта является обустройство аптекарского огорода. Так, школьники смогут изучать лекарственные растения и их свойства.
Напомним, мэр Владивостока Константин Шестаков рассказал о текущих и планируемых работах в микрорайоне Снеговая Падь. Изначально территория задумывалась как место проживания для военнослужащих и их семей, однако район стал одной из главных строительных зон города.