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В Красноярске следующая рабочая неделя обещает быть теплой и без дождей

По прогнозам синоптиков красноярского Гидрометцентра, октябрь подарит еще несколько дней «бабьего лета».

Сейчас в Олбани: +9° 2 м/с 61% 755 мм рт. ст. +8°
Источник: Аргументы и факты

В Красноярске предстоящая рабочая неделя, про прогнозы красноярского Гидрометцентра, будет теплой и без дождей.

Днем в понедельник, 14 октября, термометр покажет +4°С, осадков не ожидается, несмотря на то, что по православному календарю это праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Во вторник, 15 октября, пасмурно, температура не поднимется выше +2°, на следующий день, 16 октября, сразу на три градуса выше +5°С, однако тучи тоже закроют солнце.

В четверг, 17 октября, ожидается переменная облачность и понижение температуры до +3°. В пятницу +5, солнечно, в субботу уже +6°, однако облака скроют солнце.

Ночные температуры при этом остаются минусовыми и будут колебаться в пределах −2, 4.