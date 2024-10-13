В Красноярске следующая рабочая неделя обещает быть теплой и без дождей

В Красноярске предстоящая рабочая неделя, про прогнозы красноярского Гидрометцентра, будет теплой и без дождей.
Днем в понедельник, 14 октября, термометр покажет +4°С, осадков не ожидается, несмотря на то, что по православному календарю это праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
Во вторник, 15 октября, пасмурно, температура не поднимется выше +2°, на следующий день, 16 октября, сразу на три градуса выше +5°С, однако тучи тоже закроют солнце.
В четверг, 17 октября, ожидается переменная облачность и понижение температуры до +3°. В пятницу +5, солнечно, в субботу уже +6°, однако облака скроют солнце.
Ночные температуры при этом остаются минусовыми и будут колебаться в пределах −2, 4.