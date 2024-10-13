Актёр Чабан, упавший в обморок во время спектакля, вышел на связь

Актёр Григорий Чабан, потерявший сознание во время своего выступления на сцене, вышел на связь с поклонниками, он рассказал, что его «здоровье не вызывает опасений».
«Всё нормально, мне сделали КТ, сосуды и анализы крови в порядке. Скорее всего, это просто психосоматика», — цитирует его слова газета «Известия».
Артист выразил мнение, что причиной случившегося могли являться переживания из-за спектакля. Он уточнил, что спектакль не ставили в течение нескольких месяцев.
Ранее сообщалось, что 38-летнему актёру петербургского Театра имени Ленсовета Григорию Чабану стало плохо во время спектакля «Три сестры». Артист упал в обморок и был доставлен в больницу.
Журналисты не исключали, что Чабан потерял сознание из-за спазма сосудов.