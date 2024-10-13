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Отделение гемодиализа открыли в Черемховской городской больнице № 1

В Черемховской городской больнице № 1 открылось новое отделение гемодиализа, что позволит местным жителям получать необходимую медицинскую помощь без необходимости выезда в другие города. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Министр здравоохранения области Андрей Модестов ознакомился с работой нового отделения и отметил важность этого события для региона.

В новом отделении оборудованы диализные залы, установлены три аппарата «искусственная почка». Администрация больницы уже работает над заявкой на приобретение дополнительных аппаратов, чтобы обеспечить всех нуждающихся в данной процедуре.

Финансирование проекта составило около 15 миллионов рублей, из которых на приобретение аппаратов и специализированного оборудования было направлено около 8,6 миллиона рублей. Также смонтирована система водоподготовки стоимостью 5,4 миллиона рублей.

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