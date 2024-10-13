Ещё не зима: в Омск после холодов придет потепление

Омская область пережила первые минусовые температуры, но уже в ближайшее время жителей ждет приятное потепление. По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в воскресенье, 13 октября, в Омске ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха составит −2…+3 градуса.
В начале следующей недели, 14 и 15 октября, дневная температура поднимется до +7 градусов, а ночью местами опустится до −11 градусов. Осадков не ожидается.
Согласно прогнозам синоптиков Gismeteo, со среды, 16 октября, дневная температура начнет расти и достигнет своего пика в воскресенье, 20 октября, когда термометры покажут +11 градусов. Ночью также ожидается потепление до +2 градусов.
Напомним, что ранее синоптики Росгидрометцентра прогнозировали теплую погоду в Омской области в октябре, выше средних многолетних значений. На минувшей неделе регион настиг обширный скандинавский антициклон, что привело к резкому похолоданию. Ночью выпал снег, местами напоминающий ледяной дождь.