Ещё не зима: в Омск после холодов придет потепление

Омская область пережила первые минусовые температуры, но уже в ближайшее время жителей ждет приятное потепление. По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в воскресенье, 13 октября, в Омске ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха составит −2…+3 градуса.