Растет на глазах: В Омске гимназия №88 доросла до 3 этажа

Напомним, что масштабная реконструкция гимназии началась весной этого года. Новое здание сохранит внешний вид прежнего, но станет полностью безопасным и комфортным для учеников и педагогов. На капитальный ремонт гимназии из городского бюджета выделено более 381 млн рублей.