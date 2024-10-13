Растет на глазах: В Омске гимназия №88 доросла до 3 этажа

На данный момент строительные бригады завершают работы на втором этаже и активно возводят третий. Параллельно ведутся работы по обустройству перекрытий второго этажа, монтажу лестниц, входных групп и утеплению цоколя.
С 1 октября к строительной команде присоединился подрядчик строительного контроля — ООО «Альфа-Строй». Его задача — следить за качеством выполняемых работ, соответствием их проекту, а также контролировать сроки и объемы.
Напомним, что масштабная реконструкция гимназии началась весной этого года. Новое здание сохранит внешний вид прежнего, но станет полностью безопасным и комфортным для учеников и педагогов. На капитальный ремонт гимназии из городского бюджета выделено более 381 млн рублей.
В настоящий момент на строительной площадке трудится 71 человек и 3 единицы техники, в том числе два крана. Задача подрядчика — к концу ноября полностью закрыть тепловой контур четырехэтажной гимназии.