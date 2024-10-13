Универсальный рецепт: как правильно хранить грибы зимой

"На один литр воды кладем одну столовую ложку соли с горкой, три столовых ложки сахара с горкой, лавровый лист, по одной гвоздике и душистого перца, 10 штук острого перца. Ставим на плиту кипеть и после закипания в маринад добавляем одну столовую ложку уксусной эссенции. Предварительно отваренные и промытые грибы варим 15 минут в маринаде, снимая пену. Затем кипящими разливаем по банкам и закатываем, — рассказала Наталья Кожихова в беседе с радио Sputnik. Она добавила, что приготовленные таким способом грибы можно хранить в кухонном шкафу.