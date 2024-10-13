Универсальный рецепт: как правильно хранить грибы зимой

Грибы лучше мариновать и замораживать
Чтобы грибы могли храниться всю зиму, их нужно мариновать. Уксус в составе маринада не позволит бактериям размножаться. Об этом рассказала кулинарный блогер Наталья Кожихова.
"На один литр воды кладем одну столовую ложку соли с горкой, три столовых ложки сахара с горкой, лавровый лист, по одной гвоздике и душистого перца, 10 штук острого перца. Ставим на плиту кипеть и после закипания в маринад добавляем одну столовую ложку уксусной эссенции. Предварительно отваренные и промытые грибы варим 15 минут в маринаде, снимая пену. Затем кипящими разливаем по банкам и закатываем, — рассказала Наталья Кожихова в беседе с радио Sputnik. Она добавила, что приготовленные таким способом грибы можно хранить в кухонном шкафу.
Маринованные грибы хранятся не больше года при температуре до 15 градусов выше нуля, отметила Кожихова. По ее словам, после вскрытия банки продукт можно использовать не дольше двух-трех дней. Кулинарный блогер рекомендует также замораживать молодые и крепкие грибы.