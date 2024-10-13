Хабаровский край заканчивает речную и морскую навигацию

— Инспекторы Центра ГИМС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю напоминают, что использование маломерных судов после официального закрытия навигации строго запрещено. В первую очередь это связано с тем, что это смертельно опасно для жизни и здоровья судоводителей и их пассажиров. Понижение температуры воздуха и воды может привести к обледенению корпуса лодки. В период ледостава усиливается ветровая нагрузка, а с ней и вероятность опрокидывания судна. После того, как человек оказался в ледяной воде, вероятность выжить для него практически стремиться к нулю, — разъясняет пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.