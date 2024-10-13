Хабаровский край заканчивает речную и морскую навигацию

В Хабаровском крае завершается речная навигация для маломерных судов. Первым муниципальным образованием стал Охотский округ. Согласно постановлению главы, запрет на выход моторных лодок на акваторию установлен с 14 октября, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Инспекторы Центра ГИМС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю напоминают, что использование маломерных судов после официального закрытия навигации строго запрещено. В первую очередь это связано с тем, что это смертельно опасно для жизни и здоровья судоводителей и их пассажиров. Понижение температуры воздуха и воды может привести к обледенению корпуса лодки. В период ледостава усиливается ветровая нагрузка, а с ней и вероятность опрокидывания судна. После того, как человек оказался в ледяной воде, вероятность выжить для него практически стремиться к нулю, — разъясняет пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Стоит отметить, что после закрытия навигации, единственными судами, которые могут выходить на акваторию, являются патрульные группы силовых ведомств, в том числе и ГИМС МЧС России, спасательных служб. Эта мера в первую очередь направлена на пресечение правонарушений судоводителями и обеспечение безопасности их жизни и здоровья.
Там, где навигация еще разрешена, судоводители должны неукоснительно соблюдать требования безопасности при эксплуатации маломерных судов.