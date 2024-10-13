Пригородные поезда на ЮУЖД переходят на зимний график

«Изменения связаны с завершением дачного сезона и традиционным снижением пассажиропотока в осенне-зимний период», — комментируют в компании.
С 13 октября в Челябинской, Оренбургской и Курганской областях перестанут курсировать дополнительные «летние» пригородные поезда, изменится составность некоторых электричек.
«С 1 ноября будут отменены дополнительные остановки на небольших платформах — возле садов и дачных поселков», — отметили в ЮУЖД.
Не будут курсировать «летние» поезда № 6007/ 6008 из областного центра в Миасс и № 6901/6904 — в Верхний Уфалей.