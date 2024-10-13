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Пригородные поезда на ЮУЖД переходят на зимний график

Пригородные поезда на Южно-Уральской железной дороге переходят на зимний график, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Изменения связаны с завершением дачного сезона и традиционным снижением пассажиропотока в осенне-зимний период», — комментируют в компании.

С 13 октября в Челябинской, Оренбургской и Курганской областях перестанут курсировать дополнительные «летние» пригородные поезда, изменится составность некоторых электричек.

«С 1 ноября будут отменены дополнительные остановки на небольших платформах — возле садов и дачных поселков», — отметили в ЮУЖД.

Не будут курсировать «летние» поезда № 6007/ 6008 из областного центра в Миасс и № 6901/6904 — в Верхний Уфалей.