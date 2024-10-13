Покров Пресвятой Богородицы: смысл и традиции праздника, что можно и что нельзя делать в этот день

В ближайший понедельник, 14 октября православные будут отмечать праздник Покрова Пресвятой Богородицы. У этого важного для верующих праздник фиксированная дата — он всегда отмечается в один и тот же день. BFM-Новосибирск рассказывает историю Покрова и о традициях, с ним связанных.
Смысл названия и история праздника.
Существует мнение, что праздник Покрова Пресвятой Богородицы был заимствован Русью из Византии. Этот день посвящен событиям, которые произошли после земной жизни Божией Матери, и поэтому он не включен в число 12 главных церковных праздников. Однако, он является одним из наиболее значимых для православной веры.
Полное название этого праздника — Святой Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Точная дата и история его возникновения остаются неизвестными. Большинство исследователей полагают, что события, связанные с праздником, произошли 1 октября (по новому стилю — 14 октября) 910 года.
В основе праздника лежит предание о явлении Богородицы в Константинополе. На окраине города находился Влахернский храм, где хранились святыни — риза и пояс Божией Матери. Согласно легенде, в то время столица Византии была окружена вражескими войсками. Люди собрались в храме на всенощную службу и молились о спасении. Среди них был и Андрей Юродивый. В четыре часа утра во время службы произошло явление Пресвятой Богородицы, которая в сопровождении святых шла по воздуху. Рядом с ней были пророк Иоанн Предтеча и апостол Иоанн Богослов. В одних источниках говорится, что Богородицу увидели все молящиеся, в других — только Андрей и его ученик Епифаний. Богородица начала молиться, затем подошла к алтарю, сняла омофор и раскрыла его над людьми. Этот покров стал символом защиты христиан от врагов. Надежды вскоре оправдались: враги отступили от города без боя.
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы стал особо почитаем на Руси еще до монгольского нашествия. В русском церковном учительном сборнике «Пролог» XII века упоминается об установлении его празднования, а юродивого Андрея русская церковная традиция считает славянином, жившим в Константинополе. Празднику Покрова посвящены одни из самых известных русских храмов — церковь Покрова на Нерли, построенная в XII веке князем Андреем Боголюбским, и собор Покрова на Рву, более известный как собор Василия Блаженного.
Традиции празднования Покрова.
В этот день в православных церквях проходят торжественные службы. Верующие обращаются с особенными молитвами к Богородице, прося ее защитить и уберечь их самих и их родных. Также возносятся молитвы за родину, поскольку Небесная Покровительница неоднократно оберегала народ в трудные времена. Во многих российских городах есть Покровские храмы, то есть названные в честь этого праздника. Есть такой и в Новосибирске. Этот деревянный храм был построен в 1901 году и уцелел в страшном пожаре 1909 года. 14 октября является престольным праздником во всех Покровских храмов.
Что можно делать 14 октября.
В этот день было принято выпекать пирожки и угощать ими семью и соседей. Считалось, что проявленная щедрость привлечет в дом изобилие. Поэтому 14 октября стоит быть искренне щедрым, делясь угощениями с друзьями или приглашая их к себе на ужин. Организуя застолье, не забывайте и о домовом. Раньше ему оставляли чашку с молоком за печью, чтобы он оставался сытым и добрым. Чтобы поддержать эту традицию, можно поставить небольшую мисочку с молоком в укромном уголке дома или квартиры — возможно, получится задобрить домового. На столе обязательно должны быть блины, но прежде чем их попробовать, рекомендуется обойти с блюдом все углы жилища, а затем начинать трапезу.
Что нельзя делать 14 октября.
В связи с православным праздником, верующим не рекомендуется заниматься домашними делами в этот день. Следует избегать конфликтов, ссор и не жаловаться на жизнь. На Покров не стоит брать или давать в долг деньги или вещи, чтобы не потерять свое благополучие или не взять на себя чужие заботы. Девушкам в этот день не рекомендовалось отказывать сватам, даже если молодой человек не пришелся по душе. Считалось, что на Покров Богородица помогает встретить жениха и невесту для заключения брака. Отказавшись, девушка могла остаться одинокой на следующие три года.
Народные приметы на покров
В славянском календаре Покров символизировал окончание сельскохозяйственных работ и приход зимы. Хозяйки начинали готовить дома к зимнему периоду, и часто в это время выпадал первый снег. С этим связано высказывание: «Покров кроет землю то листом, то снегом». Праздник ассоциировался с платком, покрывающим голову невесты, и считался «девичьим праздником». С Покрова Богородицы на Руси начинался сезон свадеб. Считалось, что семьи, созданные в это время, будут крепкими и счастливыми. Также на Покров составляли прогноз погоды на предстоящую зиму. Согласно одной из примет, если в этот день дул северный или восточный ветер, зима обещала быть холодной, а если южный — снежной и мягкой. Переменный ветер на Покров предвещал переменчивую зиму.