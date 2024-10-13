Покров Пресвятой Богородицы: смысл и традиции праздника, что можно и что нельзя делать в этот день

В основе праздника лежит предание о явлении Богородицы в Константинополе. На окраине города находился Влахернский храм, где хранились святыни — риза и пояс Божией Матери. Согласно легенде, в то время столица Византии была окружена вражескими войсками. Люди собрались в храме на всенощную службу и молились о спасении. Среди них был и Андрей Юродивый. В четыре часа утра во время службы произошло явление Пресвятой Богородицы, которая в сопровождении святых шла по воздуху. Рядом с ней были пророк Иоанн Предтеча и апостол Иоанн Богослов. В одних источниках говорится, что Богородицу увидели все молящиеся, в других — только Андрей и его ученик Епифаний. Богородица начала молиться, затем подошла к алтарю, сняла омофор и раскрыла его над людьми. Этот покров стал символом защиты христиан от врагов. Надежды вскоре оправдались: враги отступили от города без боя.