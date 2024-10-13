Прокуратура Челябинска проверит чиновников из-за «ненадлежащей работы» общественного транспорта

«Будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию перевозок и содержания дорог на территории города», — говорится в комментарии.
Также указывается, что к проверке привлекут все районные подразделения.
«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорят в пресс-центре регионального надзорного ведомства.
Ранее, 11 октября Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить качество транспортного обслуживания населения, особо обратив внимание на формирование цен на проезд, наличие и удобство маршрутов.
Подчиненным он велел принять меры для предотвращения скопления людей на остановочных пунктах, своевременного обслуживания и обновления подвижного состава.