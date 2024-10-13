Топ-5 новостей в Молдове 13 октября

1. Резкое похолодание в Молдове до +10 градусов: Синоптики предупредили о том, что тепла в этом году уже не будет.
2. Только факты и никаких манипуляций: Экономист подробно рассказал о том, кормила ли Молдавия весь СССР и почему румыны считали Бессарабию в своем составе лишь аграрным придатком.
3. Для профилактики? Глава молдавской полиции признал, что активистов блока «Вместе»… задержали просто так.
4. Оскар «хороших времен» в Молдове: Воспитателем года стала работница, которой вынесли строгий выговор за … халатность в отношении детей.
5. Почему молдаване в любой критической ситуации поют и танцуют: Так легче выживать в «хорошие времена».