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Топ-5 новостей в Молдове 13 октября

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 13 октября 2024 года.

Сейчас в Олбани: +3° 0 м/с 87% 754 мм рт. ст. +8°
Источник: Комсомольская правда

1. Резкое похолодание в Молдове до +10 градусов: Синоптики предупредили о том, что тепла в этом году уже не будет.

2. Только факты и никаких манипуляций: Экономист подробно рассказал о том, кормила ли Молдавия весь СССР и почему румыны считали Бессарабию в своем составе лишь аграрным придатком.

3. Для профилактики? Глава молдавской полиции признал, что активистов блока «Вместе»… задержали просто так.

4. Оскар «хороших времен» в Молдове: Воспитателем года стала работница, которой вынесли строгий выговор за … халатность в отношении детей.

5. Почему молдаване в любой критической ситуации поют и танцуют: Так легче выживать в «хорошие времена».

образование