В Уфе прокуратура проверит проблемы с отоплением в многоквартирных домах

Уфимцы рассказали о проблемах с отоплением в жилых помещениях, а также несвоевременном проведении необходимых мероприятий управляющими организациями. Прокуратура Уфы с привлечением районных прокуроров проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ, даст оценку работе ресурсоснабжающих и управляющих организаций при подготовке к осенне-зимнему периоду.
При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Сейчас при координирующей роли прокуратуры за последние два дня восстановили подачу отопления в более 60 домах. Ситуация находится на контроле ведомства.