В Уфе прокуратура проверит проблемы с отоплением в многоквартирных домах

Уфимцы рассказали о проблемах с отоплением в жилых помещениях, а также несвоевременном проведении необходимых мероприятий управляющими организациями. Прокуратура Уфы с привлечением районных прокуроров проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ, даст оценку работе ресурсоснабжающих и управляющих организаций при подготовке к осенне-зимнему периоду.