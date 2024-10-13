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В Уфе прокуратура проверит проблемы с отоплением в многоквартирных домах

В Уфе прокуратура организовала проверку в связи с обращением граждан о нарушении теплоснабжения в многоквартирных домах. Об этом сообщили в ведомстве.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Уфимцы рассказали о проблемах с отоплением в жилых помещениях, а также несвоевременном проведении необходимых мероприятий управляющими организациями. Прокуратура Уфы с привлечением районных прокуроров проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ, даст оценку работе ресурсоснабжающих и управляющих организаций при подготовке к осенне-зимнему периоду.

При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Сейчас при координирующей роли прокуратуры за последние два дня восстановили подачу отопления в более 60 домах. Ситуация находится на контроле ведомства.

ЖКХ