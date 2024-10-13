Начало новой недели в Башкирии ожидается очень холодным. Об этом сообщили специалисты Башгидрометцентра.
Завтра, 14 октября, каких-либо осадков не предвидится. Прогнозируется слабый ветер переменных направлений. Столбики термометров грядущей ночью опустятся до −3,-8°, в некоторых районах похолодает до −13°, днем по всей республике потеплеет до +5,+10°.
Во вторник, 15 октября, осадков вновь не будет. Ветер будет южный, юго-западный умеренный. Температуру воздуха ночью и днем метеорологи прогнозируют ровно ту же самую, что и в понедельник.
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