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Какие тайны злых духов раскрыл казанский геолог?

100 лет назад родился писатель Владимир Корчагин.

Источник: Аргументы и факты

Дорогие читатели, «АиФ-Казань» продолжает конкурс для любителей истории.

В № 40 мы предложили назвать казанского геолога, который не боялся «злых духов» и получил премию имени первого министра юстиции России.

Ответ на задание 185-го тура: казанский геолог, который не боялся «злых духов» и получил премию первого министра юстиции России, это писатель Владимир Корчагин.

Он родился в Казани 14 октября 1924 г. Трудиться начал в 14 лет — на заводе, проработал там всю войну. Окончил вечернюю среднюю школу, а затем и геологический факультет КГУ. Защитив кандидатскую диссертацию, Владимир Владимирович получил звание доцента, 36 лет преподавал в КГУ (сейчас КФУ), а также стал известным писателем.

Первый роман Владимира Корчагина «Тайна реки злых духов» — о приключениях молодых людей, которые терпят крушение и делают неожиданные открытия в глухой тайге, — вышел в 1962 г. Книга сразу же стала бестселлером. Она переиздавалась несколько раз, получила высокую оценку известного советского фантаста Ивана Ефремова.

В 2002 г. Владимир Корчагин стал первым лауреатом Державинской премии. Эту награду, учреждённую в честь известного поэта и первого министра юстиции России, ему присудили за повесть «Подкидыш».

"Жизнь Владимира Владимировича прошла в казанском посёлке Дербышки, — рассказал наш постоянный читатель Константин Городилов. — Дом, где жил писатель, находится в живописном месте возле озера Комсомольское. Здесь, на берегу озера и прогуливаясь по лесу, писатель обдумывал свои новые произведения.

Сын Владимира Корчагина Андрей на вопросы о своём знаменитом отце, смущаясь, отвечал: «Пишет». Как много бывает заложено в этом одном слове, оно означает огромный труд человека, который рассказывал нам о мире, полном тайн и загадок!".

Владимир Корчагин умер в Казани в 2012 г.

Победителями конкурса становятся Анатолий Белов, Фарит Зарипов.

Задание 186-го тура: Назовите казанского врача, который прекрасно играл на скрипке и завещал всё своё наследство студентам.

Ответы мы ждём до 17.00 14 октября по тел. 8−903−342−61−85 или по почте aifaif@mail.ru.