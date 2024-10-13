Какие тайны злых духов раскрыл казанский геолог?

Дорогие читатели, «АиФ-Казань» продолжает конкурс для любителей истории.
В № 40 мы предложили назвать казанского геолога, который не боялся «злых духов» и получил премию имени первого министра юстиции России.
Ответ на задание 185-го тура: казанский геолог, который не боялся «злых духов» и получил премию первого министра юстиции России, это писатель Владимир Корчагин.
Он родился в Казани 14 октября 1924 г. Трудиться начал в 14 лет — на заводе, проработал там всю войну. Окончил вечернюю среднюю школу, а затем и геологический факультет КГУ. Защитив кандидатскую диссертацию, Владимир Владимирович получил звание доцента, 36 лет преподавал в КГУ (сейчас КФУ), а также стал известным писателем.
Первый роман Владимира Корчагина «Тайна реки злых духов» — о приключениях молодых людей, которые терпят крушение и делают неожиданные открытия в глухой тайге, — вышел в 1962 г. Книга сразу же стала бестселлером. Она переиздавалась несколько раз, получила высокую оценку известного советского фантаста Ивана Ефремова.
В 2002 г. Владимир Корчагин стал первым лауреатом Державинской премии. Эту награду, учреждённую в честь известного поэта и первого министра юстиции России, ему присудили за повесть «Подкидыш».
"Жизнь Владимира Владимировича прошла в казанском посёлке Дербышки, — рассказал наш постоянный читатель Константин Городилов. — Дом, где жил писатель, находится в живописном месте возле озера Комсомольское. Здесь, на берегу озера и прогуливаясь по лесу, писатель обдумывал свои новые произведения.
Сын Владимира Корчагина Андрей на вопросы о своём знаменитом отце, смущаясь, отвечал: «Пишет». Как много бывает заложено в этом одном слове, оно означает огромный труд человека, который рассказывал нам о мире, полном тайн и загадок!".
Владимир Корчагин умер в Казани в 2012 г.
Победителями конкурса становятся Анатолий Белов, Фарит Зарипов.
Задание 186-го тура: Назовите казанского врача, который прекрасно играл на скрипке и завещал всё своё наследство студентам.
Ответы мы ждём до 17.00 14 октября по тел. 8−903−342−61−85 или по почте aifaif@mail.ru.