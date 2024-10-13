Какие тайны злых духов раскрыл казанский геолог?

Он родился в Казани 14 октября 1924 г. Трудиться начал в 14 лет — на заводе, проработал там всю войну. Окончил вечернюю среднюю школу, а затем и геологический факультет КГУ. Защитив кандидатскую диссертацию, Владимир Владимирович получил звание доцента, 36 лет преподавал в КГУ (сейчас КФУ), а также стал известным писателем.