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В воскресенье днем в Ростове прогнозируют до +14, дождь и порывистый ветер

В Ростовской области 13 октября днем похолодает до +0, дожди и сильный ветер
Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 13 октября, в Ростове-на-Дону и Ростовской области ожидаются дожди и порывистый ветер. Об этом сообщили специалисты Ростгидтрометцентра.

— По Ростову днем пройдет небольшой дождь, ветер будед тудть восточный и юго-восточный со скоростью 8 — 13 метров в секунду, возможны порывы до 15 — 18. Днем воздух прогреется до +14 — +16 градусов, — уточнили синоптики.

В Ростовской области днем по западу и югу региона пройдет небольшой и умеренный дождь. Ветер восточный и юго-восточный разовьет скорость до 8 — 13 метров в секунду, днем в отдельных районах порывы усилятся до 15 — 19. Температура днем составит от +9 до +14, по югу воздух прогреется до +17.

При этом на территории всего региона сохраняется чрезвычайная пожароопасрость пятого класса.