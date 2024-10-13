В воскресенье днем в Ростове прогнозируют до +14, дождь и порывистый ветер

В воскресенье, 13 октября, в Ростове-на-Дону и Ростовской области ожидаются дожди и порывистый ветер. Об этом сообщили специалисты Ростгидтрометцентра.
— По Ростову днем пройдет небольшой дождь, ветер будед тудть восточный и юго-восточный со скоростью 8 — 13 метров в секунду, возможны порывы до 15 — 18. Днем воздух прогреется до +14 — +16 градусов, — уточнили синоптики.
В Ростовской области днем по западу и югу региона пройдет небольшой и умеренный дождь. Ветер восточный и юго-восточный разовьет скорость до 8 — 13 метров в секунду, днем в отдельных районах порывы усилятся до 15 — 19. Температура днем составит от +9 до +14, по югу воздух прогреется до +17.
При этом на территории всего региона сохраняется чрезвычайная пожароопасрость пятого класса.