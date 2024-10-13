В воскресенье днем в Ростове прогнозируют до +14, дождь и порывистый ветер

В Ростовской области днем по западу и югу региона пройдет небольшой и умеренный дождь. Ветер восточный и юго-восточный разовьет скорость до 8 — 13 метров в секунду, днем в отдельных районах порывы усилятся до 15 — 19. Температура днем составит от +9 до +14, по югу воздух прогреется до +17.