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В Астане гололед убирают 600 машин и 2000 коммунальщиков

АСТАНА, 13 окт — Sputnik. Коммунальщики Астаны очищают город от наледи после первого снега, сообщили в акимате (мэрии).

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Источник: Пресс-служба акима Астаны

«В связи с неустойчивыми погодными условиями, перепадами температур и обильными осадками на улице образуется гололед».

говорится в сообщении.

Чтобы астанчане и гости столицы не травмировались — особенно с учетом того, что в Астане сегодня запланирован марафон по улицам города.

В акимате отметили, что тротуары и улицы посыпают технической солью и другими реагентами.

«Очистку от наледи на территории пяти районов столицы осуществляют порядка 600 единиц спецтехники и 2000 дорожных рабочих».

указывается в сообщении.

Все коммунальные службы, заверили городские власти, приведены в готовность и обеспечены необходимым оборудованием и материалами для оперативной уборки территории города.

«Жителям и гостям столицы следует соблюдать правила безопасности при гололедице и быть осторожными».

предупредили в акимате.

А также напомнили, что в первую очередь обрабатывают центральные улицы, маршруты автобусов, остановки и тротуары.

Гололед в Астане менее чем за сутки стал причиной 146 аварий, сообщили в полиции.

«В связи со снегопадом и образованием местами гололеда за 12 октября на дорогах столицы зарегистрировали 118 дтп, в которых пострадали 12 человек. С полуночи до 08:00 13 октября произошло 28 аварий».

сообщили в столичном департаменте полиции.
ЖКХ