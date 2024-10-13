В Астане гололед убирают 600 машин и 2000 коммунальщиков

«В связи с неустойчивыми погодными условиями, перепадами температур и обильными осадками на улице образуется гололед».
Чтобы астанчане и гости столицы не травмировались — особенно с учетом того, что в Астане сегодня запланирован марафон по улицам города.
В акимате отметили, что тротуары и улицы посыпают технической солью и другими реагентами.
«Очистку от наледи на территории пяти районов столицы осуществляют порядка 600 единиц спецтехники и 2000 дорожных рабочих».
Все коммунальные службы, заверили городские власти, приведены в готовность и обеспечены необходимым оборудованием и материалами для оперативной уборки территории города.
«Жителям и гостям столицы следует соблюдать правила безопасности при гололедице и быть осторожными».
А также напомнили, что в первую очередь обрабатывают центральные улицы, маршруты автобусов, остановки и тротуары.
Гололед в Астане менее чем за сутки стал причиной 146 аварий, сообщили в полиции.
«В связи со снегопадом и образованием местами гололеда за 12 октября на дорогах столицы зарегистрировали 118 дтп, в которых пострадали 12 человек. С полуночи до 08:00 13 октября произошло 28 аварий».