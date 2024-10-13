В Красноярске началась продажа субсидированных билетов до Омска

Из Красноярска до Омска и обратно можно улететь по субсидированным билетам, продажа, которых уже началась.
Рейсы будут выполняться три раза в неделю: туда — по средам, пятницам и субботам, обратно — по понедельникам, четвергам и субботам.
Авиапассажиры смогут вылететь из Красноярска в 23:05 по местному времени, в Омске будут через 2 часа 25 минут, то есть в 00:30, время тоже местное — омское.
Обратный полет на 20 минут меньше. Время в пути займет 2 часа 05 минут.
Вылет из Омска в 01:30, прибытие авиалайнера в 04:35.
Стоимость перелёта в одну сторону составляет от 4 502 рублей, туда-обратно можно добраться по цене от 9 031 ₽ Авиапассажиры могут взять бесплатный багаж до 23 кг и ручную кладь до 10 кг.
Полицейские проверили 7,8 тысяч иностранных граждан в аэропорту Красноярска с 15 июля по сентябрь.