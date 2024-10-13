Жители Хабаровского края теперь оплачивают коммунальные услуги по новым квитанциям

QR-код, расположенный в верхнем левом углу, обеспечивает быстрое перенаправление на «Платежную страницу ПАО “ДЭК”. Здесь без регистрации можно оплатить коммунальные услуги одним нажатием. Это нововведение способствует экономии времени и снижению затрат на комиссии. Все перечисления на платформе ПАО “ДЭК” осуществляются без комиссий, за исключением услуг АО “ДГК”, для которых действуют льготные условия.