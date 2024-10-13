Жители Хабаровского края теперь оплачивают коммунальные услуги по новым квитанциям

С введением новшеств изменились номера лицевых счетов, а в квитанции появился QR-код, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службе администрации Комсомольска-на-Амуре.
QR-код, расположенный в верхнем левом углу, обеспечивает быстрое перенаправление на «Платежную страницу ПАО “ДЭК”. Здесь без регистрации можно оплатить коммунальные услуги одним нажатием. Это нововведение способствует экономии времени и снижению затрат на комиссии. Все перечисления на платформе ПАО “ДЭК” осуществляются без комиссий, за исключением услуг АО “ДГК”, для которых действуют льготные условия.
При оплате услуг АО «ДГК» с использованием банковской карты комиссия составит 0,5%, а при применении системы быстрых платежей (СБП) — 0,2% от общей суммы. Клиенты, не имеющие личного кабинета, также могут использовать эту услугу, и регистрация не является обязательной.