Во Владивостоке не работает светофор в районе ТЦ «Изумруд»

В районе ТЦ «Изумруд» во Владивостоке перестал работать светофор. Причину назвали в ЦОДД, сообщает ИА PrimaMedia.
На Океанском проспекте в районе ТЦ Изумруд отключились светофоры. На соседних перекрёстках они работают. Водителям приходится пропускать пешеходов во всех направлениях.
В ЦОДД сообщили, что светофор на перекрёстке улицы Семёновской и Океанского проспекта обесточен. Подрядная организация, занимающаяся ремонтом на близлежащем участке, оборвала кабель электропитания.
«В настоящее время специалисты оценивают ущерб и ищут все участки повреждения кабеля, после чего приступят к ремонту и восстановлению подключения светофора», — прокомментировали специалисты.
Напомним, в конце сентября во Владивостоке на перекрестке улиц Семёновской и Алеутской были временно обесточены светофоры. Устройства вышли из строя в результате ДТП.