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Во Владивостоке не работает светофор в районе ТЦ «Изумруд»

В ЦОДД назвали причину отключения.

Источник: PrimaMedia.ru

В районе ТЦ «Изумруд» во Владивостоке перестал работать светофор. Причину назвали в ЦОДД, сообщает ИА PrimaMedia.

На Океанском проспекте в районе ТЦ Изумруд отключились светофоры. На соседних перекрёстках они работают. Водителям приходится пропускать пешеходов во всех направлениях.

В ЦОДД сообщили, что светофор на перекрёстке улицы Семёновской и Океанского проспекта обесточен. Подрядная организация, занимающаяся ремонтом на близлежащем участке, оборвала кабель электропитания.

«В настоящее время специалисты оценивают ущерб и ищут все участки повреждения кабеля, после чего приступят к ремонту и восстановлению подключения светофора», — прокомментировали специалисты.

Напомним, в конце сентября во Владивостоке на перекрестке улиц Семёновской и Алеутской были временно обесточены светофоры. Устройства вышли из строя в результате ДТП.