В Омске в парке 30-летия ВЛКСМ остались на зимовку лебеди

Ученый и биолог Олег Корсун считает, что если птица здорова, то помощь ей не нужна. Пока лед не встал, она может найти себе пропитание. По словам биолога, некоторые водоплавающие птицы умудряются зимовать в полыньях. Корсун предположил, что лебедь мог просто отдохнуть перед отлетом, и пока беспокоиться не стоит, если он не болен. Конечно, такой птице будет сложнее улететь.