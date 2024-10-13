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В Омске в парке 30-летия ВЛКСМ остались на зимовку лебеди

Омичи продолжают наблюдать за грациозными птицами, которые впервые за 15 лет обосновались в центре города
Источник: Комсомольская правда

Впервые белых лебедей заметили еще летом, грациозные птицы привлекли внимание всех горожан. Лебедей не замечали в центре Омска как минимум 15 лет. Четыре птицы выбрали для себя тихий уголок в дальней части озера, где много камыша, нет шумных катамаранов и отдыхающих.

Как рассказывает автор видео, на зимовку пока остались пара лебедей. Добавим, что эти птицы считаются редкими и в некоторых регионах России занесены в Красную книгу.

Орнитологи настоятельно рекомендуют не кормить лебедей хлебом. Вместо этого, если вы хотите побаловать пернатых гостей, используйте отваренные зерновые — это самый безопасный и полезный вариант.

Ученый и биолог Олег Корсун считает, что если птица здорова, то помощь ей не нужна. Пока лед не встал, она может найти себе пропитание. По словам биолога, некоторые водоплавающие птицы умудряются зимовать в полыньях. Корсун предположил, что лебедь мог просто отдохнуть перед отлетом, и пока беспокоиться не стоит, если он не болен. Конечно, такой птице будет сложнее улететь.