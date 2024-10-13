В Уфе пропал 30-летний Егор Бахарев

В Уфе начались поиски пропавшего 30-летнего Егора Бахарева. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт». По предоставленным данным, он ушел из дома 11 октября. С тех пор о нем ничего не известно.
Приметы: рост −180 см, среднее телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.
Одежда: черная куртка, синие джинсы, бежевые кроссовки.
Если вам что-то известно о пропавшем, сообщите по телефону 8 800 700 54 52.
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