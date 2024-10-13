Жители Озерска попались на продаже пяти тысяч пачек нелегальных сигарет

Сотрудники полиции в Озерске изъяли у местных жителей более пяти тысяч пачек немаркированной табачной продукции. Об этом сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.
Один из нарушителей закона — 59-летний озерчанин. Он купил сигареты в интернете для последующей перепродажи своим знакомым. При проведении обыска в квартире мужчины, стражи порядка изъяли более трех тысяч пачек продукции без маркировки на сумму более 400 тысяч рублей.
У второго местного жителя при проверке гаража и автомобиля полицейские нашли и конфисковали более двух тысяч пачек незаконных сигарет на сумму около 300 тысяч рублей.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере».