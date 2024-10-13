Жители Озерска попались на продаже пяти тысяч пачек нелегальных сигарет

Один из нарушителей закона — 59-летний озерчанин. Он купил сигареты в интернете для последующей перепродажи своим знакомым. При проведении обыска в квартире мужчины, стражи порядка изъяли более трех тысяч пачек продукции без маркировки на сумму более 400 тысяч рублей.