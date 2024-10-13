Первое в мире испытание противоспутникового оружия прошло 65 лет назад

Поражение было условным: ракета прошла в 6,4 км от цели и рухнула обратно в океан в полутора тысячах километрах от места пуска. Однако если бы на ней была установлена ядерная боевая часть, спутник был бы уничтожен. Расчеты по проектам High Virgo и Bold Orion легли в основу ракеты GAM-87 Skybolt, доведенной в последующие годы до полной готовности, но не принятой на вооружение из-за заступивших на дежурство подводных лодок с ядерными ракетами Polaris. Для борьбы со спутниками планировали использовать систему противоракетной обороны (ПРО) Nike Zeus, нацеленную изначально на поражение баллистических ракет, но Nike Zeus не был полноценно развернут из-за высокой стоимости и заключения с СССР договора о ПРО.