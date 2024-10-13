Тренер красноярского «Енисея» накричал на судей из-за спорного гола

Тихонов выразил свое недовольство таким решением, подчеркнув, что повтор не смог однозначно подтвердить факт гола. Он сравнил эту ситуацию с предыдущим спорным моментом в матче «Родины» против «Арсенала», где VAR также сыграла свою роль. Тренер отметил, что в данном случае главный судья не был приглашен для просмотра эпизода, а боковой арбитр, находившийся в трех метрах от произошедшего, вряд ли мог точно определить, пересек ли мяч линию ворот.