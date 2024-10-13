Тренер красноярского «Енисея» накричал на судей из-за спорного гола

О нем рассказало издание Metaratings.ru.
На 71-й минуте нападающий «Родины» Амур Калмыков забил гол, но вопрос о том, пересек ли мяч линию ворот, вызвал сомнения. Несмотря на присутствие системы VAR, решение о голе было принято боковым судьей, находившимся в непосредственной близости от эпизода.
Тихонов выразил свое недовольство таким решением, подчеркнув, что повтор не смог однозначно подтвердить факт гола. Он сравнил эту ситуацию с предыдущим спорным моментом в матче «Родины» против «Арсенала», где VAR также сыграла свою роль. Тренер отметил, что в данном случае главный судья не был приглашен для просмотра эпизода, а боковой арбитр, находившийся в трех метрах от произошедшего, вряд ли мог точно определить, пересек ли мяч линию ворот.
Кроме того, Тихонов затронул тему неудобного времени начала матча, которое было назначено на полночь по красноярскому времени. Он подчеркнул, что это создает неудобства для команды и болельщиков, и сравнил ситуацию с арендой «Родиной» «Сапсан Арены», где, по его мнению, клуб может выбирать удобное для себя время проведения матчей.
Тренер «Енисея» заявил, что если «Родину» устраивают такие условия, то и «Енисей» может требовать аналогичного подхода при проведении домашних матчей, намекая на возможность назначать игры на неудобное для соперников время.
На данный момент «Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице с 17 очками, в то время как «Родина» находится на 8-й позиции с 19 очками.