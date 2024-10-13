Команда Иркутской области стала призером XV Всероссийского форума «Все ради детей»

Делегацию Иркутской области во главе с министром социального развития, опеки и попечительства региона Владимиром Родионовым отметили рядом наград на XV Всероссийском форуме «Вместе ради детей! Вместе в Год Семьи». Он проходил с 8 по 10 октября в Великом Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
— В этом году наш регион в очередной раз выбран ключевым партнером Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Нам довелось оценивать лучшие практики, представленные субъектами всей страны, — рассказали в пресс-службе областного правительства, со ссылкой на министра соцразвития Владимира Родионова.
Представители Иркутской области провели для участников деловую игру. Кроме того, команда продемонстрировала на форуме опыт подготовки специалистов для работы с семьями участников СВО, наработки по сопровождению семей, заключивших социальный контракт, а также модель сопровождения семей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями.
В ходе форума были определены победители в 20 номинациях для делегаций субъектов, в трех номинациях для муниципальных образований, в четырех номинациях для участников виртуальной тематической выставки и в специальной номинации «Активное участие в программе форума». Иркутская область получила дипломы в каждом направлении.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре подвели итоги чемпионата России по боксу для мужчин 2024. В нем приняли участие 343 спортсмена из 65 регионов страны. Среди них — победители и призеры чемпионатов Европы и мира.