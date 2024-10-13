Команда Иркутской области стала призером XV Всероссийского форума «Все ради детей»

Делегацию Иркутской области во главе с министром социального развития, опеки и попечительства региона Владимиром Родионовым отметили рядом наград на XV Всероссийском форуме «Вместе ради детей! Вместе в Год Семьи». Он проходил с 8 по 10 октября в Великом Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.