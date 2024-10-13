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Приморье зальют интенсивные дожди на следующей неделе

На следующей неделе погода в Приморье испортится.

Сейчас в Олбани: +3° 0 м/с 87% 754 мм рт. ст. +8°
Источник: Комсомольская правда

Синоптики из «Примпогоды» рассказали о том, что на следующей неделе погода в регионе испортится. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

В понедельник, 14 октября, Приморье накроет облачность, из-за чего пройдут небольшие дожди. Минимальная температура ожидается в пределах +2…+9 °С, на южном побережье +10…+14 °С. На северо-востоке осадков не будет, но температура упадет до −1…-6 °С.

Во вторник, 15 октября, дожди охватят большую территорию края и они станут сильнее. Ночь, укрытая облаками, не холодная: +7…+15 °С, на северо-востоке 0…+5 °С. Днем столбики термометров поднимутся до +19…+24 °С, на севере +16…+18 °С.

В среду, 16 октября, фронты наконец уйдут на восток, но за ними вторгнется гребень континентального антициклона и холодный воздух, из-за чего столбики термометров опустятся ночью до +1…-5 °С, на побережье до +2…+7 °С.

«Во Владивостоке в первые два дня преимущественно облачно, временами небольшой дождь, ветер юго-восточный порывистый. Ночная температура +12…+15 °С, дневная +16…+20 °С. В среду без осадков, свежий северо-западный ветер. Ночью температура понизится до +5…+7 °С, днем поднимется до +14…+17 °С», — добавили синоптики.