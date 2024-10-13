Перекроют частично: в ноябре в Омске начнутся работы на мосту им 60-летия ВЛКСМ

Стало известно, когда начнется капитальный ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ в Омске, известного как мост у Телецентра. Подрядчик, компания «СтройТраст», планирует приступить к работам уже в середине ноября. Его ремонт пройдет в течение двух строительных сезонов в 2024, 2025 и 2026 году. Примерная стоимость — 3 млрд рублей. Об этом стало известно на совещании с губернатором Омской области Виталием Хоценко.
Как заверили подрядчики, мост не будет полностью перекрыт на время ремонта. Для проезда автомобилей останется несколько полос. Чтобы минимизировать неудобства для горожан, «СтройТраст» планирует заасфальтировать и открыть перекрестки бульвара Архитекторов до начала ремонтных работ на мосту.
Как уже писала «КП» в Омске работы по ремонту предстоят масштабные. Ремонт будет включать в себя обновление дорожного полотна, укрепление конструкций моста и другие работы, направленные на повышение его безопасности и долговечности. Добавим, что кроме моста у Телецентра в Омске также предстоит ремонт Комсомольского моста. Сроки проведения ремонта этого объекта не называются, но в отличие от моста им. 60-летия ВЛКСМ, его полностью перекроют.