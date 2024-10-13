Больше половины красноярских мужчин с годами хотят серьезных отношений

Большинство мужчин (63%) с годами начинают искать серьезные отношения, ценят семейные ценности и надежность. Они хотят найти партнера для создания семьи и стабильности. Женщины, напротив, предпочитают легкие знакомства (61%), но с возрастом все больше ценят финансовую и эмоциональную поддержку (60%). Для них важно чувствовать себя желанными и получать помощь в жизни.