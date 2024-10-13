Больше половины красноярских мужчин с годами хотят серьезных отношений

Оказалось, мужчины со временем начинают искать серьезные отношения, а женщины — наоборот.
Большинство мужчин (63%) с годами начинают искать серьезные отношения, ценят семейные ценности и надежность. Они хотят найти партнера для создания семьи и стабильности. Женщины, напротив, предпочитают легкие знакомства (61%), но с возрастом все больше ценят финансовую и эмоциональную поддержку (60%). Для них важно чувствовать себя желанными и получать помощь в жизни.
С возрастом оба пола становятся более осознанными в своих предпочтениях. Они лучше понимают свои цели и желания. Четкое определение целей важно для избежания разочарований: женщины чаще сразу указывают свои намерения, а мужчины предпочитают сначала пообщаться.
Приоритеты при выборе партнера также меняются. Мужчины в любом возрасте ценят внешность и человеческие качества, но с возрастом начинают обращать внимание на черты спутницы, которые помогут в семейной жизни. Женщины в молодости ценят легкость общения и харизму, а с возрастом отдают предпочтение верности и финансовой стабильности.
Исследование показывает, что с возрастом подходы к отношениям меняются, и важно понимать цели партнера, чтобы строить здоровые и взаимовыгодные связи.
Ранее сообщалось, что житель Красноярска заплатил девушке 10 тысяч рублей за свидание в ресторане.