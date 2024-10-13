«Мы с ним одной крови»: Под Ростовом после гибели брата-героя на СВО сестра написала о нем сборник стихов

— Саша всегда говорил, что у него все хорошо. Но направление, на котором находится, не называл. Как-то прислал фото, и я догадалась, почему. Не хотел нас тревожить. Дело в том, что на том снимке из зоны СВО в кадр случайно попала адресная табличка. В общем, брат бы там, где как раз шли бои.