«Могут пострадать хорошие бары»: Рестораторы Петербурга объяснили, чем для них опасен закон о «наливайках»

Депутаты Петербурга в очередной раз обсудили судьбу «наливаек» — алкомаркетов, рюмочных и пивных, которые ютятся на первых этажах жилых домов, принимают посетителей в крошечных залах и продают алкоголь в розницу по ночам. На последнем заседании парламентарии вывели список критериев, по которым добросовестные рестораны и бары будут отделять от мелких пивнушек. Все это ляжет в основу будущего законопроекта.
ГДЕ ВИНЦО, ТАМ И ГОРЮШКО.
«Наливайки» множатся в Петербурге более 10 лет. Предприимчивые владельцы алкомаркетов, перед которыми Госдума прикрыла возможность в розницу продавать спиртное после 22:00, нашли лазейку в законе. Бизнесмены нащупали две похожие, но очень разные формулировки: «розничная продажа алкоголя» и «розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания» в ФЗ-171. И шустро «переобулись» из простых торговцев за прилавком в барменов. Правда, все за тем же прилавком. С тех пор магазины под видом кафе спокойно торгуют некрепким алкоголем по ночам, поскольку на пиво и сидры не требуется особая лицензия. А жители домов с пивнушками на первом этаже страдают от пьяных криков и конфликтов под окнами.
Итак, на очередном заседании Заксобрания рабочая группа по «наливайкам», в большинстве своем, поддержала ввод нового ограничения для заведений, расположенных в домах. Пусть они, как и магазины, будут лишены возможность поить посетителей с 22:00 до 11:00. Кроме того, депутаты вывели список критериев, которые в совокупности отделят ресторан от «наливайки». У благополучного заведения должен быть отдельный вход со стороны улицы, зал с посадочными местами, два отдельных санузла (для гостей и для сотрудников), наличие кухни, оборудованной для приготовления пищи, и не меньше пяти сотрудников в штате, один из которых — обязательно повар.
Депутат Денис Четырбок заверял, что добросовестным кафе ни в коем случае не хотят вставлять палки в колеса новыми алкогольными запретами. Но его коллега Ирина Иванова в этом усомнилась.
— Мы не понимаем, сколько объектов общественного питания попадут под запрет, какой ущерб понесет бизнес. У нас действительно высокая алкоголизация общества, но отнюдь не общепит тому виной. И вряд ли, если мы запретим продавать спиртное поздним вечером и ночью, — население в этот же день перестанет выпивать. В СССР «сухой закон» даже вводили. Помним же, к чему это привело, — заявляла депутат.
Павел Иткин парировал — рабочая группа «охотится» именно за магазинами- «оборотнями», которые притягивают к себе уже хмельных посетителей. И ужесточить контроль за такими «наливайками» — значит решить вопрос о ночных беспорядках и безопасности других граждан.
РЕСТОРАТОРЫ ПРОТИВ.
Ресторатор Максим Жуков, возглавляющий союз «Улица Рубинштейна» (ответственные владельцы баров), считает, что «наливайки» должны попросту определиться со статусом: или они работают в качестве магазинов, или в качестве кафе. А депутатские ограничения могут задеть и обычные заведения, предположил Жуков в разговоре с SPB.KP.RU.
— Может пострадать много хороших баров, особенно в центре города, — закрыться. Есть много небольших баров на 4−5 столиков, которые работают ночью, но пьяные компании там пресекаются на корню. А запрещать ресторанам продавать алкоголь после 22:00 — это большой минус и для заведений, и для посетителей. Если компания не допила бутылку и ее нельзя выносить, то все, мы у вас ее забираем? Ни один ресторан на это не пойдет, возврат счета делать никто не будет, — недоумевает ресторатор.
Президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид Гарбар с Жуковым согласился: или формат магазина, или формат ресторана. Золотой середины в наливаечном вопросе быть не может.
— Нужно поставить их работу в рамки закона и все. Если бы это был просто магазин, он бы не приносил проблем жителям. И если бы был просто рестораном или кафе. Все сходится к тому, что нужно доработать закон, чтобы в нем не было лазейки, — коротко пояснил Гарбар SPB.KP.RU.
НАКАЗАНИЕ РУБЛЕМ.
Совсем недавно петербургская полиция прошлась по 104 алкомаркетам- «и-швецам-и-жнецам» в городе и области. И ни один не прошел проверку на совесть:
— Ни один магазин не имеет условий для времяпрепровождения выпивающих клиентов. Если имелось подобие барной стойки, то пространство вокруг нее было заставлено пивными кегами и другим товаром. Такое лукавство расценили как попытку завуалировать незаконную продажу алкоголя в ночное время, возбуждены административные производства, — отчитывались в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Нарушителям грозят штрафы в несколько сотен тысяч рублей.
Так значит, «наливайки» уже есть чем наказать и закон не особенно и нужен? Депутат Денис Четырбок в эфире Радио «Комсомольская правда» (92.0 FM) с этим не согласился, мол, у полицейского рейда была более широкая задача, нежели у разрабатываемого парламентариями закона.
— Закон должен определить режим работы заведений общепита именно в многоквартирных жилых домах. А нарушение с продажей алкоголя есть в любых коммерческих объектах. Полиция привлекает к ответственности за нарушение тишины, противопожарные нарушения, лицензионные. Она следит не только за спокойствием жильцов, но и за качеством алкоголя, соблюдением прав потребителей, которые приходят получать услуги общественного питания в соответствии с законодательством, — пояснил депутат.
КСТАТИ.
Председатель организации «Трезвый Петербург» Никита Рубцов тоже увидел выход из ситуации. На одном из заседаний рабочей группы он предложил внести в алкогольный закон № 171 правку, касающуюся спирта.
— Необходимо перестать называть этиловый спирт «пищевой продукцией», а прописать правду, что это яд и канцероген. Тогда алкогольный бизнес не сможет лоббировать свои интересы, — заявлял Рубцов.
Также активист предложил перестать рекламировать алкогольные бренды и вынести торговлю спиртным в спецмагазины, чтобы их перестали называть «продуктами питания». Напоследок, посчитал Никита Рубцов, не помешают «Уроки Трезвости» в общеобразовательных школах, какие были в царской России.