«Могут пострадать хорошие бары»: Рестораторы Петербурга объяснили, чем для них опасен закон о «наливайках»

— Может пострадать много хороших баров, особенно в центре города, — закрыться. Есть много небольших баров на 4−5 столиков, которые работают ночью, но пьяные компании там пресекаются на корню. А запрещать ресторанам продавать алкоголь после 22:00 — это большой минус и для заведений, и для посетителей. Если компания не допила бутылку и ее нельзя выносить, то все, мы у вас ее забираем? Ни один ресторан на это не пойдет, возврат счета делать никто не будет, — недоумевает ресторатор.