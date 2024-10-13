Центр Кишинева не откроют до среды, 16 октября: Храм города мы будем отмечать два дня, а потом приедут гости с Балтики — скорее бы выборы

Праздники не заканчиваются, впрочем, как и гости из ЕС.
День города в Кишиневе будут отмечать два дня — 13 и 14 октября.
13 октября в 18.00 на центральной площади пройдет концерт популярных молодежных исполнителей: Mark Stam, Sun Stroke Project, Misha Miller, Andro и других.
14 октября пройдет Божественная литургия по случаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы.
Далее пройдет концерт с участием оркестров классической, национальной и джазовой музыки. Ожидается выступление молдавских звезд и певицы Лаймы Вайкуле.
Если кто-то надеется, что во вторник откроют ПВНС — не надейтесь.
15 октября состоится встреча глав МИД в рамках формата Северо-Балтийского сотрудничества, сообщили в МИД Молдовы.
В рамках этой встречи в Молдову прибывают 8 министров иностранных дел.
Кишиневцы, глядя на перекрытые бул. Дачия и центра будут вспоминать тех министров незлым тихим словом.
В формат Северо-Балтийского сотрудничества (Nordic-Baltic Eight) входят: Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония.
Кто-нибудь может объяснить, что имеет Молдова к Северной Балтике? Или чтоб было? Тогда надо еще в Африканский Союз вступить, комментирует wtfmoldova.