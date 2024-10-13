Красноярцы почти 14 часов ждали задержанный авиарейс до Москвы

Согласно информации транспортной прокуратуры, самолет должен был отправиться в Москву в 07:40 утра, но из-за технической неисправности рейс был перенесен на вечер, на 21:00. Пассажиры, ожидавшие вылета, столкнулись с рядом проблем. Одна из пассажирок поделилась с журналистами подробностями произошедшего. По ее словам, сначала была задержка с посадкой, затем пассажиров разместили в самолете, но вскоре вернули обратно в аэропорт из-за проблем с закрытием заслонки крыла. После некоторого ожидания в аэропорту, пассажиров снова посадили в самолет, но проблема с заслонкой не была устранена, и самолет совершил круг и вернулся.