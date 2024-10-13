В Перми 20 октября состоится забег на берегу Камы

Спортивное событие является мероприятием-спутником Пермского марафона. Для участников «Счастливого забега» будет подготовлено три дистанции. Одну из них на 1000 метров организуют для детей от 7 до 9 лет, 1500 метров — для юношей и девушек от 10 до 17 лет и взрослых, а также 3000 метров для участников от 18 лет и старше.