В Перми 20 октября состоится забег на берегу Камы

В следующие выходные в Перми состоится последнее в этом году спортивное беговое мероприятие «Счастливый забег». Оно пройдет 20 октября на берегу Камы. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин в своем телеграм-канале.
Спортивное событие является мероприятием-спутником Пермского марафона. Для участников «Счастливого забега» будет подготовлено три дистанции. Одну из них на 1000 метров организуют для детей от 7 до 9 лет, 1500 метров — для юношей и девушек от 10 до 17 лет и взрослых, а также 3000 метров для участников от 18 лет и старше.
Чтобы принять участие в «Счастливом забеге», необходимо предварительно зарегистрироваться. Это можно сделать на сайте мероприятия.