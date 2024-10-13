Гибель военного экипажа в Уссурийске — установлены обстоятельства

Житель Приморья Олег Бурахович обнаружил в Уссурийске захоронение трёх человек, погибших в авиакатастрофе. Организацией «АвиаПоиск» установлены обстоятельства гибели военного экипажа, сообщает ИА PrimaMedia.
13 октября 1965 года самолет Ил-28 № 36604115 из состава 240-й отдельной корректировочной авиаэскадрильи 1 ОДВА потерпел катастрофу во время обеспечения стрельб зенитной артиллерии ночью. Экипаж состоял из командира эскадрильи майора Рашида Калдарова, штурмана звена старшего лейтенанта Петра Васильева и воздушного стрелка-радиста сержанта Валентина Котцева.
Экипаж Калдарова вылетел вторым после экипажа капитана Недобокова в 21.45 для освещения САБами сбрасываемых впереди идущим экипажем манекенов-парашютистов для обеспечения инспекторских стрельб частями ПВО. После взлёта с аэродрома Воздвиженка капитан Недобоков набрал высоту 950 м и начал цеплять за нижнюю кромку облаков, о чём доложил следующему за ним майору Калдарову. Майор дал указание в облака не входить. Капитан Недобоков снизился до 700 м ввиду понижения облачности. После чего доложил, что в таких условиях работать невозможно. Майор Калдаров следовал за ним на высоте 1200 м.
У майора Калдарова остались вдова Мария Алексеевна, дочь Алифтина 1949 г.р. и сын Роман 1954 г.р., проживавшие на улице Московской в Уссурийске. У старшего лейтенанта Васильева остались вдова Анна Николаевна, дочь Наталья 1961 г.р. и сын Валерий 1955 г.р., проживавшие на той же улице. У сержанта Котцева остались родители, также проживавшие в Уссурийске.
Напомним, 90 лет назад, 23 июня 1934 года, в Кремле состоялось официальное награждение первых Героев Советского Союза. Это были семь летчиков, участники спасения экспедиции О. Ю. Шмидта, потерпевшей крушение на пароходе «Челюскин».