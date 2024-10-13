Гибель военного экипажа в Уссурийске — установлены обстоятельства

Экипаж Калдарова вылетел вторым после экипажа капитана Недобокова в 21.45 для освещения САБами сбрасываемых впереди идущим экипажем манекенов-парашютистов для обеспечения инспекторских стрельб частями ПВО. После взлёта с аэродрома Воздвиженка капитан Недобоков набрал высоту 950 м и начал цеплять за нижнюю кромку облаков, о чём доложил следующему за ним майору Калдарову. Майор дал указание в облака не входить. Капитан Недобоков снизился до 700 м ввиду понижения облачности. После чего доложил, что в таких условиях работать невозможно. Майор Калдаров следовал за ним на высоте 1200 м.