МЧС предупредило о ветрах и метелях на севере Красноярского края

МЧС по Красноярскому краю сообщает, что по данным синоптиков 14 октября на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района ожидается усиление ветра до 22 м/с, метель.
Также сильный снег в течение суток, сильный северо-западный ветер порывами до 18 м/с, метель ожидаются ночью в Туруханском районе..
МЧС России напоминает: при усилении ветра по возможности оставайтесь дома; не следует находиться под слабо закреплёнными конструкциями и деревьями. На дорогах центральных и южных районов края местами сохранится гололедица.
Водители, будьте осторожны, соблюдайте скоростной режим!