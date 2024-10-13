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МЧС предупредило о ветрах и метелях на севере Красноярского края

Также на дорогах центральных и южных районов сохранится гололедица.

Сейчас в Олбани: +3° 0 м/с 87% 754 мм рт. ст. +8°
Источник: Агентство «Москва»

МЧС по Красноярскому краю сообщает, что по данным синоптиков 14 октября на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района ожидается усиление ветра до 22 м/с, метель.

Также сильный снег в течение суток, сильный северо-западный ветер порывами до 18 м/с, метель ожидаются ночью в Туруханском районе..

МЧС России напоминает: при усилении ветра по возможности оставайтесь дома; не следует находиться под слабо закреплёнными конструкциями и деревьями. На дорогах центральных и южных районов края местами сохранится гололедица.

Водители, будьте осторожны, соблюдайте скоростной режим!